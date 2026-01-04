"L'Inter ha raggiunto un livello altissimo dal punto di vista della continuità, contro squadre difficili come Atalanta, Como e Bologna. Stasera è stata la prestazione più appariscente, ho contato 9 palle gol pulite, Ravaglia ha impedito che il passivo fosse diverso. Lautaro è uno dei migliori al mondo, ha raggiunto un livello mai avuto finora. Ha giocato fuori dalla zona del 9, ha portato i difensori fuori posizione: sta bene, è forte fisicamente, è a un livello stratosferico. Chivu? Quando col Parma contro l'Inter si è messo 3-5-2 scherzando gli ho detto che si era automaticamente candidato per l'Inter. Ha messo del suo in un sistema codificato e collaudato. Ora deve fare il salto di qualità nella reazione nelle grandi partite quando la gara prende una brutta piega. Thuram? Chivu lo ha lasciato in campo, è come se aspettasse il suo gol. E' una rete che vale più di due giorni di riposo".