FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter-Lazio, pagelle CorSport: Calhanoglu MVP. Il voto più basso a due titolari

ultimora

Inter-Lazio, pagelle CorSport: Calhanoglu MVP. Il voto più basso a due titolari

Inter-Lazio, pagelle CorSport: Calhanoglu MVP. Il voto più basso a due titolari - immagine 1
Tanti voti alti e nessuna insufficienza nei voti del Corriere dello Sport per l'Inter dopo la vittoria sulla Lazio
Matteo Pifferi Redattore 

Tanti voti alti e nessuna insufficienza nei voti del Corriere dello Sport per l'Inter dopo la vittoria sulla Lazio.

Il migliore in campo è Calhanoglu, voto 7,5: "Visione di gioco e lucidità straordinarie. Trova varchi che vede soltanto lui e spesso di prima. Attento anche in copertura. Resiste ad un polpaccio ammaccato", si legge come commento.

Inter-Lazio, pagelle CorSport: Calhanoglu MVP. Il voto più basso a due titolari- immagine 2
Getty Images

Voto 7 a Bastoni, Dimarco e Lautaro mentre tra i tanti 6,5 ci sono Sommer, Akanji, Acerbi, Sucic e Bonny oltre al subentrato Carlos Augusto.

Sufficienza (voto 6) per Dumfries e Barella oltre ai subentrati Zielinski e Thuram.

Inter-Lazio, pagelle CorSport: Calhanoglu MVP. Il voto più basso a due titolari- immagine 3
Getty Images

Sommer 6,5

Akanji 6,5

Acerbi 6,5

Bastoni 7

Dumfries 6 (Carlos Augusto 6,5)

Barella 6

Calhanoglu 7,5 (Frattesi sv)

Sucic 6,5 (Zielinski 6)

Dimarco 7

Bonny 6,5 (Pio Esposito sv)

Lautaro 7 (Thuram 6)

Leggi anche
Longhi esalta un giocatore dell’Inter: “Da mostrare nelle scuole calcio: è il...
Pressing: “Conte arriva a fine anno?” Da Biasin a Trevisani e Sabatini: risposta unanime

© RIPRODUZIONE RISERVATA