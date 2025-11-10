Tanti voti alti e nessuna insufficienza nei voti del Corriere dello Sport per l'Inter dopo la vittoria sulla Lazio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter-Lazio, pagelle CorSport: Calhanoglu MVP. Il voto più basso a due titolari
ultimora
Inter-Lazio, pagelle CorSport: Calhanoglu MVP. Il voto più basso a due titolari
Tanti voti alti e nessuna insufficienza nei voti del Corriere dello Sport per l'Inter dopo la vittoria sulla Lazio
Il migliore in campo è Calhanoglu, voto 7,5: "Visione di gioco e lucidità straordinarie. Trova varchi che vede soltanto lui e spesso di prima. Attento anche in copertura. Resiste ad un polpaccio ammaccato", si legge come commento.
Voto 7 a Bastoni, Dimarco e Lautaro mentre tra i tanti 6,5 ci sono Sommer, Akanji, Acerbi, Sucic e Bonny oltre al subentrato Carlos Augusto.
Sufficienza (voto 6) per Dumfries e Barella oltre ai subentrati Zielinski e Thuram.
Sommer 6,5
Akanji 6,5
Acerbi 6,5
Bastoni 7
Dumfries 6 (Carlos Augusto 6,5)
Barella 6
Calhanoglu 7,5 (Frattesi sv)
Sucic 6,5 (Zielinski 6)
Dimarco 7
Bonny 6,5 (Pio Esposito sv)
Lautaro 7 (Thuram 6)
© RIPRODUZIONE RISERVATA