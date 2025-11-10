Inter-Lazio, pagelle CorSport: Calhanoglu MVP. Il voto più basso a due titolari

Tanti voti alti e nessuna insufficienza nei voti del Corriere dello Sport per l'Inter dopo la vittoria sulla Lazio

Il migliore in campo è Calhanoglu, voto 7,5: "Visione di gioco e lucidità straordinarie. Trova varchi che vede soltanto lui e spesso di prima. Attento anche in copertura. Resiste ad un polpaccio ammaccato", si legge come commento.