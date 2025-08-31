A DAZN, Andrea Stramaccioni ha commentato così il ko dell’Inter a San Siro contro l’Udinese.
Ai microfoni di DAZN, l'allenatore Andrea Stramaccioni ha commentato così il ko dell’Inter a San Siro contro l’Udinese
“I giocatori dell’Inter hanno inconsciamente concesso all’Udinese tutta la seconda parte del secondo tempo, giocando sotto ritmo.
Poi abbiamo visto la fame nel secondo tempo, resta il rammarico. Il migliore in campo è Davis e condivido, ma grande merito anche della prestazione difensiva della squadra di Runjaic”, ha detto Strama.
