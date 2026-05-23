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fcinter1908 ultimora Hernanes: “Lautaro, resta a vita all’Inter: ma dove vai? Vi dico il maggior merito di Chivu”

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Hernanes: “Lautaro, resta a vita all’Inter: ma dove vai? Vi dico il maggior merito di Chivu”

Hernanes: “Lautaro, resta a vita all’Inter: ma dove vai? Vi dico il maggior merito di Chivu” - immagine 1
Intervenuto negli studi di DAZN, Hernanes, ex centrocampista, ha parlato così dell'Inter prima della gara contro il Bologna
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervenuto negli studi di DAZN, Hernanes, ex centrocampista, ha parlato così dell'Inter prima della gara contro il Bologna: "L'allenamento all'Arena? Mi sono divertito molto, atmosfera molto bella: è stata un'emozione rivedere Moratti, c'erano tutti i campioni. Gli interisti andati già in nazionale? Un bravo gestore deve essere bravo a capire i momenti di ognuno: siamo all'ultima giornata e la squadra si divide in chi non vede l'ora di andare in vacanza e chi vuole lasciare l'ultimo segno. Lautaro aveva voglia e bisogno di giocare.

Hernanes: “Lautaro, resta a vita all’Inter: ma dove vai? Vi dico il maggior merito di Chivu”- immagine 2
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Secondo me Lautaro se si legasse a vita all'Inter sarebbe la scelta più azzeccata: non è più un ragazzino, dove vuoi andare? Ha già fatto molto bene ed è nella storia del club, può ancora esserlo di più: ha una fame insaziabile, dovrebbe restare per aggiungere altri trofei e record personali, la scelta giusta è rimanere.

Hernanes: “Lautaro, resta a vita all’Inter: ma dove vai? Vi dico il maggior merito di Chivu”- immagine 3
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Martinez titolare? Anche per me può farlo: tutte le volte che ha giocato non ha compromesso e ha fatto bene. Dimarco MVP? A me frega meno dei numeri rispetto a quello che vedo a livello di mentalità e di gesti che ha fatto: non puoi dire che lui è un difensore, è praticamente un esterno alto e la sua magia è quando prende palla nella trequarti avversaria. Il più grande merito di Chivu è stata l'intelligenza e la sensibilità di dare alla squadra ciò che serviva: adesso sembra scontata perché la squadra è forte, ma era una situazione critica dopo una batosta. Quindi non sono valide queste cose. Nessuno ci credeva veramente, lui si è trovato in questa situazione senza sentire la pressione e ha dato quello che serviva: ha guarito la squadra. Il merito è questo".

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