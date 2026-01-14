L'ha spuntata l'Inter alla fine, ma è stata dura, durissima. Uno a zero contro il Lecce dopo il pari per zero a zero del Napoli contro il Parma. La vittoria dell'Inter e il +6 sulla squadra di Conte (+4 momentaneo sul Milan) sono stati commentati su Skysport da Beppe Bergomi, ospite del programma L'Originale, condotto da Bonan.
ultimora
Bergomi: “Inter, mancava energia. Gliel’ha data Esposito. Ecco perché mi piace”
Questo è quanto ha sottolineato l'ex capitano nerazzurro subito dopo la fine della partita:
«Mancava tanta energia a Napoli e all'Inter e gliel'ha data Esposito quando è entrato dalla panchina insieme con Lautaro. E quando le due squadre hanno di fronte una difesa schierata fanno fatica. I nerazzurri soprattutto attacca prevalentemente da sinistra e ci deve arrivare con delle combinazioni e mai nel saltare l'uomo. Sono state due gare difficili per merito delle due rivali di Inter e Napoli. La gara tra la formazione di Chivu e quella di Conte volevano vincerla entrambi, un ritmo elevatissimo e l'hanno pagata».
«A me Esposito ricorda Toni. Mi piace perché è pacato, risponde sempre in maniera corretta nelle interviste. In campo gioca per la squadra, poi quando giochi così il gol arriva. Connesso con il gioco dell'Inter? Sì», ha sottolineato ancora l'ex capitano nerazzurro.
(Fonte: SS24)
