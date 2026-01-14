«Mancava tanta energia a Napoli e all'Inter e gliel'ha data Esposito quando è entrato dalla panchina insieme con Lautaro. E quando le due squadre hanno di fronte una difesa schierata fanno fatica. I nerazzurri soprattutto attacca prevalentemente da sinistra e ci deve arrivare con delle combinazioni e mai nel saltare l'uomo. Sono state due gare difficili per merito delle due rivali di Inter e Napoli. La gara tra la formazione di Chivu e quella di Conte volevano vincerla entrambi, un ritmo elevatissimo e l'hanno pagata».