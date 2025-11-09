"Se l'Inter di Chivu somiglia a quella di Inzaghi? E' la stessa squadra, quindi sì. Di diverso c'è che la terza e la quarta punta segnano, a differenza degli attaccanti dell'anno scorso. Gioca ugualmente un bel calcio, ma ora in attacco fanno più gol. Sommer? Ci sta che possa fare qualche errore, chi gioca può farli, solo che se li fa il portiere subisci gol, se li fa l'attaccante cambia poco perché può sempre segnare".

"Ci sta che l'Inter abbia subito qualche gol in più, ma è una squadra che attacca, e io preferisco sempre attaccare. Thuram? Fosse stata una semifinale di Champions avrebbe sicuramente giocato, ma stasera non c'è bisogno visto che la terza e la quarta punta stanno facendo bene. Bonny ed Esposito, anche a 20 anni, stanno dimostrando di essere molto forti. Lautaro? Basta parlare del sorriso, vincerà la classifica cannonieri".