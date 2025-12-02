"Ispirata alla bandiera veneziana e al simbolo del Leone Alato di San Marco, la quarta maglia 25/26 del Calcio Venezia è stata realizzata da Nocta in collaborazione con il designer Drake Ramberg. La maglia verrà indossata dai calciatori nel match di Coppa Italia Frecciarossa Inter-Venezia di domani a San Siro". Lo scrive l'Ansa sottolineando che il club veneto, che sarà ospite al Meazza nelle prossime ore, indosserà proprio in occasione della sfida contro i nerazzurri la quarta maglia.

È una versione limited edition, "nasce come un simbolo di orgoglio e appartenenza, costruita sui colori e sulla forza iconografica del vessillo della Serenissima". Realizzata in tessuto leggero e high-performance per garantire traspirabilità e libertà di movimento, la maglia è rifinita con lo stemma Venezia Fc in Tpu anti-abrasione, il logo Nocta e l'Authenticity Label cucita.