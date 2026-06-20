Intervistato da SportWeek, Giovanni Stroppa analizza la difficile situazione che sta attraversando il Milan. "Dico solo che mi dispiace per come vanno le cose lì adesso. Ma al di là di quello che vorrei fare io, per me essere a Venezia in questo momento rappresenta un onore".
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fcinter1908 ultimora Stroppa: “Milan? Mi dispiace. Mi piace guardare Psg, Bayern e Barça. Pure l’Inter…”
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Stroppa: “Milan? Mi dispiace. Mi piace guardare Psg, Bayern e Barça. Pure l’Inter…”
Intervistato da SportWeek, Giovanni Stroppa analizza la difficile situazione che sta attraversando il Milan
"Mi sento veneziano al cento per cento. Essere stato confermato dalla società per continuare questo percorso è un motivo di orgoglio. Lo dico sinceramente. Io non ho l’ambizione di fare carriera, se arriverà un’altra opportunità la prenderò in considerazione, ma se non arrivasse io sto da dio, per ciò che stiamo costruendo".
Quali sono le tre squadre in Europa che guarda più volentieri giocare?—
«Psg, Barcellona, Bayern, ma il Como non è male. Pure l’Inter mi è piaciuta».
(SportWeek)
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