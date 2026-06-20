Sabatini: “Non tutti possono allenare il Napoli e Allegri è uno che…”

“Non voglio entrare nel merito della scelta. So che sono allenatori diversi, con una storia diversa. Quella di Allegri rappresenta una grande garanzia per il Napoli. È un uomo carismatico, sa quello che vuole e sa come proteggere il gruppo. È un allenatore importante, tanto importante da poter allenare il Napoli, perché non tutti possono farlo”.

Però è stata una scelta un po' impopolare. A Napoli molti tifosi erano abituati a un altro tipo di calcio e non tutti hanno gradito la decisione di De Laurentiis…

“De Laurentiis spesso ci ha visto giusto, anzi quasi sempre. Ci ha visto giusto prima degli altri. Ricordo che quando Sarri arrivò a Napoli era praticamente uno sconosciuto per il grande pubblico. Fu una scelta molto coraggiosa. Mi ricordo che lo chiamai per dirgli che ammiravo quella decisione. Poi Sarri è diventato il Sarri che tutti conosciamo e oggi sembra tutto normale, ma all'epoca non lo era affatto. De Laurentiis sa perfettamente come orientarsi. È un uomo che giudica non solo gli allenatori, ma soprattutto gli uomini. Il suo lavoro lo porta a confrontarsi continuamente con le persone, con le loro qualità e i loro difetti. Nel calcio, prima vengono gli uomini e poi gli allenatori. Da questo punto di vista è molto avvantaggiato”.