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Sucic: “Con l’Inter stagione positiva, sono contento. Nessun problema di adattamento perché…”

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Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista croato è tornato sulla straordinaria stagione dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

La Croazia continua la preparazione in vista della seconda partita della fase a gironi dei Mondiali e, dopo la sconfitta contro l'Inghilterra (4-2), i croati si trovano ad affrontare un duello che potrebbe essere decisivo per il prosieguo del torneo. Nella notte tra martedì e mercoledì, la Croazia giocherà contro Panama, che ha esordito nel campionato con una sconfitta, perdendo 1-0 contro il Ghana. Intervenuto in conferenza stampa, Petar Sucic ha analizzato anche la straordinaria stagione dell'Inter.

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"Abbiamo giocato bene contro l'Inghilterra. Credo che per gran parte del primo tempo siamo stati migliori degli avversari. A parte i problemi con le interruzioni, molte cose sono andate bene. Dobbiamo imparare dai nostri errori, ma anche mantenere alta la qualità".

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MILAN, ITALY - MAY 03: Petar Sucic of FC Internazionale celebrates after winning their 21st 'scudetto' following the Italian Serie A match between FC Internazionale and Parma Calcio 1913 at Giuseppe Meazza Stadium on May 03, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Con l'Inter ho avuto una stagione positiva e sono contento di come è andata. L'adattamento non è stato un problema per me perché ho già cambiato diversi ambienti nel corso della mia carriera. Quando si raggiunge un livello più alto, bisogna adattarsi rapidamente alle nuove esigenze".

(Lika)

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