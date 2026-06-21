La Croazia continua la preparazione in vista della seconda partita della fase a gironi dei Mondiali e, dopo la sconfitta contro l'Inghilterra (4-2), i croati si trovano ad affrontare un duello che potrebbe essere decisivo per il prosieguo del torneo. Nella notte tra martedì e mercoledì, la Croazia giocherà contro Panama, che ha esordito nel campionato con una sconfitta, perdendo 1-0 contro il Ghana. Intervenuto in conferenza stampa, Petar Sucic ha analizzato anche la straordinaria stagione dell'Inter .

"Abbiamo giocato bene contro l'Inghilterra. Credo che per gran parte del primo tempo siamo stati migliori degli avversari. A parte i problemi con le interruzioni, molte cose sono andate bene. Dobbiamo imparare dai nostri errori, ma anche mantenere alta la qualità".

"Con l'Inter ho avuto una stagione positiva e sono contento di come è andata. L'adattamento non è stato un problema per me perché ho già cambiato diversi ambienti nel corso della mia carriera. Quando si raggiunge un livello più alto, bisogna adattarsi rapidamente alle nuove esigenze".