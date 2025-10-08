Il presidente della massima organizzazione del calcio europeo ha parlato di riforme del calcio e ha bocciato l'idea di una super champions

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 23:46)

Nessuna Superlega e quindi neanche nessuna Super Champions. Anche stavolta il presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin è stato chiaro in merito. Durante l'assemblea generale dell'ECA a Roma ha precisato che non ci sarà nessuna collaborazione tra Uefa e A22, la società che voleva la Superlega.

«L'Europa definisce degli standard quando si parla di calcio mondiale e dal di fuori ci sono stati tentativi di riformare il nostro sport, ma noi non organizzeremo mai una competizione per 12 club», ha detto il presidente.

«Promuoviamo un calcio inclusivo e che sia un'ancora nei momenti difficili che viviamo. Il calcio è un posto dove apparteniamo tutti. Davanti a crisi politiche e sociali abbiamo bisogno di qualcosa che unisca e il calcio ha questo ruolo e dobbiamo conservarlo. Il cambiamento fa parte della storia del calcio. Lo sappiamo molto bene. Ma il valore duraturo deriva solo dall'unità, dall'equilibrio e da riforme che rafforzano tutti, non solo pochi», ha aggiunto.

