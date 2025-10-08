FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ipotesi Super Champions, Ceferin: “UEFA non organizzerà mai una competizione per 12 club”

ultimora

Ipotesi Super Champions, Ceferin: “UEFA non organizzerà mai una competizione per 12 club”

Ipotesi Super Champions, Ceferin: “UEFA non organizzerà mai una competizione per 12 club” - immagine 1
Il presidente della massima organizzazione del calcio europeo ha parlato di riforme del calcio e ha bocciato l'idea di una super champions
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Nessuna Superlega e quindi neanche nessuna Super Champions. Anche stavolta il presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin è stato chiaro in merito. Durante l'assemblea generale dell'ECA a Roma ha precisato che non ci sarà nessuna collaborazione tra Uefa e A22, la società che voleva la Superlega.

Ipotesi Super Champions, Ceferin: “UEFA non organizzerà mai una competizione per 12 club”- immagine 2

«L'Europa definisce degli standard quando si parla di calcio mondiale e dal di fuori ci sono stati tentativi di riformare il nostro sport, ma noi non organizzeremo mai una competizione per 12 club», ha detto il presidente.

«Promuoviamo un calcio inclusivo e che sia un'ancora nei momenti difficili che viviamo. Il calcio è un posto dove apparteniamo tutti. Davanti a crisi politiche e sociali abbiamo bisogno di qualcosa che unisca e il calcio ha questo ruolo e dobbiamo conservarlo. Il cambiamento fa parte della storia del calcio. Lo sappiamo molto bene. Ma il valore duraturo deriva solo dall'unità, dall'equilibrio e da riforme che rafforzano tutti, non solo pochi», ha aggiunto.

(Fonte: SM)

Leggi anche
Torna FantaCharity, il fantacalcio benefico: in palio le maglie di Frattesi e Carlos Augusto
L’ECA diventa EFC, Al-Khelaifi: “I club sempre al centro”

© RIPRODUZIONE RISERVATA