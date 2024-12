Si riportano di seguito le informazioni relative alla vendita dei biglietti per le gare della EA SPORTS FC Supercup 2024/2025, in programma a Riyadh (Arabia Saudita) dal 2 al 6 gennaio 2025. Sela Sport, partner per l’organizzazione dell’evento, si avvarrà della collaborazione dell’Autorità del Turismo Saudita per la vendita dei tagliandi di tutte e tre le partite.