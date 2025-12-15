FC Inter 1908
Supercoppa Italiana, Chiffi arbitra Bologna-Inter: Maresca al VAR, la designazione

Annunciate le designazioni arbitrali per le due semifinali di Supercoppa Italiana, in programma il 18 e il 19 dicembre
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Manca sempre meno all'appuntamento con la Supercoppa Italiana, in programma dal 18 al 22 dicembre in Arabia Saudita.

L'Inter, reduce dal successo per 2-1 a Marassi contro il Genoa, se la vedrà venerdì con il Bologna, vincitrice dell'ultima edizione della Coppa Italia.

L'AIA ha diramato le designazioni per le due semifinali: di seguito quella relativa alla sfida tra i felsinei di Italiano e i nerazzurri di Chivu.

BOLOGNA – INTER (19/12 h. 20.00)

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: ROSSI C. – FONTEMURATO

IV Uomo: DIONISI

VAR: MARESCA

AVAR: PEZZUTO

 

