Manca sempre meno all'appuntamento con la Supercoppa Italiana, in programma dal 18 al 22 dicembre in Arabia Saudita.
Supercoppa Italiana, Chiffi arbitra Bologna-Inter: Maresca al VAR, la designazione
Annunciate le designazioni arbitrali per le due semifinali di Supercoppa Italiana, in programma il 18 e il 19 dicembre
L'Inter, reduce dal successo per 2-1 a Marassi contro il Genoa, se la vedrà venerdì con il Bologna, vincitrice dell'ultima edizione della Coppa Italia.
L'AIA ha diramato le designazioni per le due semifinali: di seguito quella relativa alla sfida tra i felsinei di Italiano e i nerazzurri di Chivu.
BOLOGNA – INTER (19/12 h. 20.00)
Arbitro: CHIFFI
Assistenti: ROSSI C. – FONTEMURATO
IV Uomo: DIONISI
VAR: MARESCA
AVAR: PEZZUTO
