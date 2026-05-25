Biasin: "Marotta ha risposto rispetto a un'intervista di Cardinale che secondo me è stata è uscita male, nel senso che i problemi del Milan si manifestano anche a livello di comunicazione, cioè nel momento in cui tu ancora non hai raggiunto il tuo obiettivo stagionale, invece di pensare a quello che devi fare, ti rivolge alla squadra che in questo momento ha vinto lo scudetto e Coppa Italia, evidentemente ti fai un autogol, poi non puoi non aspettarti una risposta da parte del presidente dell'Inter".