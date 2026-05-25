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Biasin: “Marotta ha solo risposto a Cardinale. Parla del 5-0 Inter lui che in Champions non ci va”
Delle parole di Cardinale e della risposta di Marotta ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin durante Pressing:
Biasin: "Marotta ha risposto rispetto a un'intervista di Cardinale che secondo me è stata è uscita male, nel senso che i problemi del Milan si manifestano anche a livello di comunicazione, cioè nel momento in cui tu ancora non hai raggiunto il tuo obiettivo stagionale, invece di pensare a quello che devi fare, ti rivolge alla squadra che in questo momento ha vinto lo scudetto e Coppa Italia, evidentemente ti fai un autogol, poi non puoi non aspettarti una risposta da parte del presidente dell'Inter".
Mauro: "Marotta questa volta vuole vincere facile, perché contro il Milan di Cardinale vince facile, perché Marotta ha fatto un lavoro meraviglioso".
Biasin: "Marotta non avrebbe detto una parola se non fosse stato stuzzicato nell'intervista che è arrivata in un momento in cui il Milan probabilmente doveva pensare ai suoi problemi, non a quelli degli altri. Quindi evidentemente è stato un autogol di Cardinale dal mio punto di vista".
Pellegatti: “In questo momento ho problemi più grandi del 5-0 dell’Inter”.
Biasin: “Dovrebbe averceli anche Cardinale”.
Pellegatti: “Forse voleva dire: Non ci piace il calcio italiano che quando va all’estero perde 5-0”.
Biasin: “Non capisce che è parte del problema perché lui in Europa l’anno prossimo non ci va”.
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