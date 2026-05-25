Nel commento sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni analizza l'ultima giornata di campionato

Gianni Pampinella Redattore 25 maggio 2026 (modifica il 25 maggio 2026 | 10:16)

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Nel commento sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni analizza l'ultima giornata di campionato che ha regalato verdetti clamorosi con Milan e Juve fuori dalla Champions League.

"Il Milan è fuori. Incredibilmente fuori. La Juve è fuori. Inevitabilmente fuori. La Roma è dentro. Miracolosamente dentro. Ma soprattutto è in Champions per la prima volta nella storia il Como che da due anni sta mostrando come si fa calcio a chi non sembra avere intenzione di prendere appunti. In sintesi: servono una proprietà con le risorse abbondanti ma nessuna intenzione di scialare; un presidente con le idee chiare e una comunicazione originale e diretta; un allenatore sempre centrale; un direttore sportivo che ne condivida le idee e porti i giocatori con le caratteristiche adatte al calcio della guida tecnica".

"Ricorderemo la stagione 2025/26 come quella della nostra esclusione da tutto - Mondiale, la terza di fila, coppe europee -, delle polemiche col tennis, dell’inchiesta sugli arbitri, dell’AIA decapitata, del commissariamento invocato da più parti. Ottimi ricordi conserverà l’Inter che s’è vista riconoscere tutti i meriti possibili anche da Antonio Conte. E ricorderà l’impresa di Gasperini il tifoso romanista. Proprio nei giorni in cui si sta materializzando l’addio di Giorgio Furlani, il padre di tanti contrasti interni, Allegri ha invece fallito il principale obiettivo stagionale perdendo addirittura a San Siro dal Cagliari e rimettendo in discussione il suo futuro a Milano".

"Stimandolo infinitamente, vorrei trovare le parole per difenderlo eppure stavolta non ci riesco: era tutto apparecchiato, ma la tavola s’è nuovamente rovesciata. La squadra non ha avuto la capacità di affrontare la pressione di San Siro e i fischi finali sono stati giustissimi. In sostanza è mancato il vero Max".

"Spalletti il suo l’ha fatto, ma non è bastato. Ha perso punti nella fase decisiva rendendo quasi inutile il lavoro precedente, visto che alla società mancheranno i milioni che avrebbero potuto rendere più agevole la costruzione della squadra del prossimo anno. Siamo in un mondo povero e spietato e bisogna essere spietati per difendersi".

(Corriere dello Sport)