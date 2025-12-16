Denzel Dumfries si opera. Il laterale olandese si sottoporrà ad un intervento chirurgico per risolvere il problema alla caviglia che lo tormenta dallo scorso 9 novembre, in occasione della sfida di San Siro contro la Lazio.
ultimora
UFFICIALE – Inter, Dumfries operato alla caviglia: ora l’iter riabilitativo
Il rientro in campo è stato rimandato più volte. Quella che sembrava una distorsione si è rivelata ben presto un problema molto più serio.
Negli ultimi giorni, il club nerazzurro e il calciatore hanno valutato se optare per l’operazione o la terapia conservativa attraverso i consulti di referenziati specialisti delle articolazioni e un ortopedico di fiducia. La decisione finale ha portato all'intervento di questo pomeriggio a Londra.
L’Inter ha comunicato il tutto attraverso una nota ufficiale:
"Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra.
Per l'esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane".
(Fonte: Inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA