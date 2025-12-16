FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora UFFICIALE – Inter, Dumfries operato alla caviglia: ora l’iter riabilitativo

ultimora

UFFICIALE – Inter, Dumfries operato alla caviglia: ora l’iter riabilitativo

UFFICIALE – Inter, Dumfries operato alla caviglia: ora l’iter riabilitativo - immagine 1
Il club nerazzurro ha annunciato la scelta sul calciatore olandese, alle prese con un problema alla caviglia dopo l'infortunio in Inter-Lazio
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Denzel Dumfries si opera. Il laterale olandese si sottoporrà ad un intervento chirurgico per risolvere il problema alla caviglia che lo tormenta dallo scorso 9 novembre, in occasione della sfida di San Siro contro la Lazio.

Il rientro in campo è stato rimandato più volte. Quella che sembrava una distorsione si è rivelata ben presto un problema molto più serio.

UFFICIALE – Inter, Dumfries operato alla caviglia: ora l’iter riabilitativo- immagine 2
Getty Images

Negli ultimi giorni, il club nerazzurro e il calciatore hanno valutato se optare per l’operazione o la terapia conservativa attraverso i consulti di referenziati specialisti delle articolazioni e un ortopedico di fiducia. La decisione finale ha portato all'intervento di questo pomeriggio a Londra.

L’Inter ha comunicato il tutto attraverso una nota ufficiale:

"Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra.

Per l'esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane".

Inter Dumfries
Getty Images

(Fonte: Inter.it)

Leggi anche
Footy Headlines – Nike lancia collezione di maglie retrò: ecco quella dell’Inter
Lautaro sempre più simbolo: “Può chiudere la carriera all’Inter, il piano. Fra un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA