Il rientro in campo è stato rimandato più volte. Quella che sembrava una distorsione si è rivelata ben presto un problema molto più serio.

Negli ultimi giorni, il club nerazzurro e il calciatore hanno valutato se optare per l’operazione o la terapia conservativa attraverso i consulti di referenziati specialisti delle articolazioni e un ortopedico di fiducia. La decisione finale ha portato all'intervento di questo pomeriggio a Londra.