"Questo accordo servirà inoltre a risolvere le controversie legali relative alla Super League Europea una volta ci saranno degli accordi definitivi", conclude la nota. Florentino Perez aveva intentato una causa all'UEFA che aveva negato la costituzione della Superlega che era nata dall'intento di diversi club di trovare un'alternativa all'UEFA. Anche l'Inter di Suning aveva aderito, ma si era sfilata come via via avevano fatto altri club.