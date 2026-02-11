Un comunicato congiunto che sembra mettere in pratica la parola fine alla Super League, il progetto che era nato da diversi europei come alternativa all'UEFA. Il Real Madrid ha scritto sul proprio sito ufficiale di ave raggiunto un accordo con l'ex ECA - che oggi prende il nome di EFC - "per il bene del calcio europeo".
Superlega, Real e EFC in una nota: “Trovato l’accordo per il calcio europeo”
"Dopo mesi di discussioni fatte a beneficio del calcio europeo, la UEFA, i Club Calcistici Europei (EFC) e il Real Madrid annunciano di aver raggiunto un accordo di principio per il benessere del calcio europeo per club, nel rispetto del principio del merito sportivo, con particolare attenzione alla sostenibilità a lungo termine dei club e al miglioramento dell’esperienza dei tifosi attraverso l’uso della tecnologia", si legge nel comunicato.
"Questo accordo servirà inoltre a risolvere le controversie legali relative alla Super League Europea una volta ci saranno degli accordi definitivi", conclude la nota. Florentino Perez aveva intentato una causa all'UEFA che aveva negato la costituzione della Superlega che era nata dall'intento di diversi club di trovare un'alternativa all'UEFA. Anche l'Inter di Suning aveva aderito, ma si era sfilata come via via avevano fatto altri club.
