"I numeri parlano chiaro ma a me sorprende che la Juve sia seconda come miglior attacco, con l'attacco che ha è davvero sorprendente. Sia David che ha fatto un po' meglio ma anche Openda che ha fatto decisamente peggio, Yildiz non è un goleador, cesella tanto, fa gol meravigliosi ma offre assist importanti. L'Inter ha una grande varietà, Lautaro prima punta, Thuram seconda ma anche prima punta. Pio Esposito è già maturo per fare l'attaccante centrale, poi c'è Bonny. L'Inter ha coppie intercambiabili, la Juve non ha neanche un giocatore lì davanti. David si impegna molto ma il cui contributo è sterile. La cosa mi sorprende tanto è che David in Ligue 1 ha fatto 3 anni in doppia cifra, evidentemente è un campionato molto più indietro per quanto riguarda la tipologia e facilità di realizzazione"