Giancarlo Padovan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così di Inter-Juve:
Padovan: “Inter, altra velocità rispetto alla Juventus. Calhanoglu? Questo Zielinski…”
"Inter-Juve fa partita a sé, nella gara d'andata a sorpresa ha vinto la Juventus. E' un derby d'Italia e quindi come tutti i derby sfugge un po', per tradizione e suggestione, al pronostico. Sinceramente arrivano due squadre che arrivano con una velocità molto diversa"
Problema attacco Juve
"I numeri parlano chiaro ma a me sorprende che la Juve sia seconda come miglior attacco, con l'attacco che ha è davvero sorprendente. Sia David che ha fatto un po' meglio ma anche Openda che ha fatto decisamente peggio, Yildiz non è un goleador, cesella tanto, fa gol meravigliosi ma offre assist importanti. L'Inter ha una grande varietà, Lautaro prima punta, Thuram seconda ma anche prima punta. Pio Esposito è già maturo per fare l'attaccante centrale, poi c'è Bonny. L'Inter ha coppie intercambiabili, la Juve non ha neanche un giocatore lì davanti. David si impegna molto ma il cui contributo è sterile. La cosa mi sorprende tanto è che David in Ligue 1 ha fatto 3 anni in doppia cifra, evidentemente è un campionato molto più indietro per quanto riguarda la tipologia e facilità di realizzazione"
Centrocampo Inter
"Zielinski è stato reinventato da Chivu come centrale di centrocampo, è assolutamente forte, affidabile e convincente. Chi si è accorto che manca Calhanoglu? Nessuno. L'Inter è andata addirittura più forte. Sucic è un prospetto valido, lui e Zielinski possono starci tranquillamente in attesa di capire se Chivu vorrà fare un po' di rotazioni. Calhanoglu con questo Zielinski potrebbe far fatica a recuperare facilmente il posto da titolare"
