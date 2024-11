"La nuova Champions non piace ai tifosi e nemmeno a me. Un nuovo format non deve essere imposto ai club. Noi non lo faremmo perché sarebbero le società a decidere". Così Bernd Reichart, ad dell'A22, società promotrice della Superlega, durante il Social Football Summit. "La sentenza della corte di giustizia europea ha permesso di comprendere meglio la nostra iniziativa - ha aggiunto -. Per i club europei è difficile essere più globali oggi, ma una competizione gestita dalle stesse società può aiutare in tal senso".