Le parole del portiere della Roma rilasciate ai microfoni di DAZN alla vigilia della gara con l'Inter
"Non dobbiamo temere nessuno, perché siamo una squadra fortissima, ce la giochiamo con tutti". Così Mile Svilar, portiere della Roma, parla a DAZN alla vigilia della gara con l'Inter. "Loro sono già da tanti anni una delle squadre più forti del campionato, ci sono tante squadre che lottano per i primi cinque, sei posti", ha aggiunto.

Soffermandosi su Gasperini, invece, ha detto: "Quando ho giocato due volte a Bergamo, ho avuto la sensazione che sarebbe stato difficile. Sta trasmettendo una forte mentalità vincente, è un allenatore fantastico". Infine una battuta sulla piazza di Roma: "L'affetto dei tifosi è stato decisivo per il mio rinnovo, mi fa sentire a casa, e io devo sentirmi a casa per rendere al meglio. Quando esco mi fa piacere che i tifosi riconoscono le tue qualità, quello che dai in campo, l'anima. Questo fa di Roma una piazza speciale".

