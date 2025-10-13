Il difensore dell'Inter è sceso in campo questa sera con la maglia della Svizzera e ha contribuito a tenere la porta inviolata

Serata di gare delle nazionali per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Tra le squadre in campo anche la Svizzera di Akanji sul campo della Slovenia. Il difensore dell'Inter è stato impiegato nell'undici iniziale ed è rimasto in campo per tutta la gara. Akanji ha contribuito a tenere la porta della Svizzera inviolata, la gara è terminata 0-0. Svizzera ancora al comando con 10 punti, inseguita dal Kosovo con 7.