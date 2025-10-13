Serata di gare delle nazionali per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Tra le squadre in campo anche la Svizzera di Akanji sul campo della Slovenia. Il difensore dell'Inter è stato impiegato nell'undici iniziale ed è rimasto in campo per tutta la gara. Akanji ha contribuito a tenere la porta della Svizzera inviolata, la gara è terminata 0-0. Svizzera ancora al comando con 10 punti, inseguita dal Kosovo con 7.
Svizzera, pareggio 0-0 con la Slovenia. Il difensore dell’Inter Akanji in campo 90′
