Ci sono quattro giocatori che hanno vestito negli anni la maglia dell’Inter nella top 11 di Patrick Vieira. Il giocatore alla Gazzetta dello Sport ha disegnato la sua formazione ideale, composta solo ed esclusivamente da suoi ex compagni di squadra. Ecco l’undici, dalla porta all’attacco.
La formazione: Buffon; Thuram, Maldini, Cannavaro, Ashley Cole; Vieira, Makelele; Bergkamp, Zidane, Henry; Ibrahimovic.
Gli ex Inter sono appunto quattro: Cannavaro (all’Inter dal 2002 al 2004), lo stesso Vieira (all’Inter dal 2006 al 2010), Bergkamp (all’Inter dal 1993 al 1995) e Ibrahimovic (all’Inter dal 2006 al 2009).
