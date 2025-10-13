Zazzaroni: “Pio Esposito di grandissimo valore. Da anni non produciamo un attaccante così”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Il giornalista si è soffermato sul giovane attaccante dell'Inter e della Nazionale Esposito e sul centravanti del Napoli Hojlund:

“Pio Esposito mi dà coraggio, da tanti anni non produciamo un attaccante del genere, ha grandissimo valore. Il Napoli ha un grande attaccante, Rasmus Hojlund, gli azzurri non avevano un peso in attacco così forte da tempo. L’Italia deve vincere contro l’Israele assolutamente, poi deve pensare a tornare bene a marzo. Spinazzola è un recuperato, per me era finito a Roma, è stato fatto un grande lavoro sia dalla parte del calciatore, ma anche da parte di Conte. Gilmour non lo amo tanto, Lobotka è unico”.