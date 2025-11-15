Ultimo match di qualificazioni mondiali per la Svizzera, che punta a chiudere la pratica affrontando la Svezia. Regolarmente in campo dal 1' Manuel Akanji: il difensore dell'Inter guiderà la retroguardia elvetica. Calcio di inizio alle 20:45.
Nazionali, le formazioni ufficiali di Svizzera-Svezia: Akanji in campo dal 1′
Il difensore dell'Inter giocherà regolarmente con la sua Nazionale: ecco le scelte dei due commissari tecnici
Le formazioni ufficiali:
Svizzera (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas.
Svezia (4-4-2): Johansson; Holm, Hien, Lagerbielke, Svensson; Bernhardsson, Karlstrom, Ayari, Elanga; Nygren, Svanberg.
