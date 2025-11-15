Come già anticipato ieri da Fcinter1908 , Denzel Dumfries ha lasciato il ritiro dell'Olanda. L'esterno destro nerazzurro, dopo aver saltato la partita contro la Polonia a causa di un problema alla caviglia, ha lasciato il ritiro della sua Nazionale, e non prenderà parte alla prossima partita contro la Lituania, in programma lunedì sera. Le condizioni del giocatore verranno ora valutate dallo staff medico interista, in attesa di capire se potrà essere a disposizione per il derby di domenica prossima.

