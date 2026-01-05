Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha analizzato il momento positivo che sta attraversando l'Inter . I nerazzurri sono reduci dalla convincente vittoria contro il Bologna.

"L'Inter è la migliore del campionato, calcolando i singoli. Avevo dei dubbi, l'Inter non può star dentro tutte le competizioni e non puoi vincerle. L'Inter di adesso è finalmente di Chivu, ma questo per me è un rush per la Champions, perché per me il traguardo è vincere la Champions e non il campionato".