Tacchinardi: “Inter-Juve, il fattore psicologico incide. I nerazzurri dovranno…”

Adesso è esploso anche Vlahovic: stupito da questo inizio di 2024 del serbo?

«No. Dusan aveva soltanto bisogno di sentirsi meglio fisicamente e di testa. E mentalmente ha effettuato il salto di qualità: non gioca più soltanto per segnare, ma per vincere. E la conseguenza è che fa più gol perché è più leggero e sereno. Non credo che il serbo riuscirà a insidiare nella classifica marcatori Lautaro, che è in formissima, ma soprattutto penso che adesso abbia un’altra priorità: vincere lo scudetto».