Tacchinardi: “Scudetto, Juve favorita? Pioli ha ragione. Inter Lautaro-dipendente e…”

«Sono stato 11 anni alla Juve e ho visto diversi giocatori bravissimi altrove non riuscire a confermarsi al top con la maglia bianconera. Giocare nelle big, con il massimo rispetto per le altre, è un’altra cosa. Non credo che Pioli fosse pazzo, probabilmente De Ketelaere aveva bisogno di un ambiente diverso, come quello dell’Atalanta, dove sei più protetto. Mi auguro che grazie a Gasp il belga diventi un fenomeno, ma per me non lo è ancora. Io ho un debole per Koopmeiners: centrocampista solido, duttile e che segna in diversi modi. E’ perfetto per Gasperini, ma lo sarebbe anche per Allegri. Adesso sento parlare di Hojbjerg per la Juve: il danese per la mediana o Berardi per l’attacco sarebbero rinforzi da scudetto».