A pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Inter, Bobo Vieri ha parlato della gara: "Chivu ha già battuto Tudor in Parma-Juventus, vediamo che succede oggi. Augusto per Dimarco? Carlos è fortissimo, uno dei 10 più forti terzini sinistri in Europa, quindi non vedo il problema se Dimarco riposa una partita".
Vieri: “Carlos Augusto top 10 d’Europa, che problema c’è? Akanji, non c’era di meglio”
A pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Inter, l'ex attaccante ha parlato della gara
"L'Inter ha la fortuna di avere Dimarco e Augusto. Akanji? Tutto il mondo diceva che l'Inter ha la difesa vecchia, l'Inter ha preso il miglior difensore che c'era sul mercato, è un giocatore fortissimo. Attacco più forte? Secondo me ce l'ha l'Inter perché Lautaro e Thuram giocano davanti, si cercano sempre, vanno in profondità ed è quello che tutti gli allenatori vogliono. Il vero Lautaro? Lui fa un grande lavoro, gioca per la squadra e secondo me è molto importante. Fa gol e fa fare gol ai compagni, ce ne sono pochi al mondo così".
(Dazn)
