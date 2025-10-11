Il TAR della Lombardia ha respinto la richiesta di sospendere in via d’urgenza la delibera con cui il Comune di Milano nei giorni scorsi aveva approvato la cessione di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan per un cifra sui 197 milioni di euro. Una richiesta partita dall’Associazione Gruppo Verde San Siro e da alcuni abitanti del quartiere.
San Siro, il TAR respinge la richiesta di sospensiva della delibera: via libera a Inter e Milan
La prossima udienza è fissata per l'11 novembre, data che dunque darà tempo a Inter e Milan di completare il rogito in tempo per il 10 novembre, data in cui scatterà il vincolo sul secondo Anello del Meazza. Dalle motivazioni del TAR si legge:
"Contrariamente a quanto dedotto nell’istanza di misura cautelare monocratica urgente contenuta nei motivi aggiunti, non è prospettabile un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire di attendere l’esame della domanda cautelare in sede collegiale. Dall’imminente acquisizione di efficacia della deliberazione consiliare impugnata con i motivi aggiunti e dalla possibile stipula del contratto di compravendita, non è configurabile un pregiudizio attuale rispetto agli specifici interessi di cui sono portatori i ricorrenti, i quali deducono di subire dei danni dalle trasformazioni urbanistico edilizie e dall’avvio di lavori che non sono di immediata attuazione".
