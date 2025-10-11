Lautaro Martinez ha messo la sua firma nel successo dell'Argentina, in amichevole, contro il Venezuela per 1-0.
Assist di Lautaro per Lo Celso, l’Argentina vince col Venezuela: 90′ per il Toro
Lautaro Martinez ha disputato tutta la partita contro il Venezuela: 9 tiri totali, 5 in porta e l'assist decisivo per il gol vittoria
Il CT Scaloni ha scelto di puntare dall'inizio su Lautaro e Julian Alvarez e proprio i due centravanti di Inter e Atletico hanno duettato nell'azione che ha portato al gol che ha deciso la partita. Lautaro scambia con Alvarez, la palla torna a Lautaro che serve un assist al bacio per Lo Celso che batte il portiere venezuelano Contreras al 31'.
Lautaro, oltre all'assist, ha sfiorato il gol in più circostanze e il suo score finale recita ben 9 tiri, 5 dei quali nello specchio della porta. L'attaccante interista è stato in campo per tutta la partita. Ora il prossimo match è in programma martedì 14 a Fort Lauderdale.
