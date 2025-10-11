Assist di Lautaro per Lo Celso, l’Argentina vince col Venezuela: 90′ per il Toro

Il CT Scaloni ha scelto di puntare dall'inizio su Lautaro e Julian Alvarez e proprio i due centravanti di Inter e Atletico hanno duettato nell'azione che ha portato al gol che ha deciso la partita. Lautaro scambia con Alvarez, la palla torna a Lautaro che serve un assist al bacio per Lo Celso che batte il portiere venezuelano Contreras al 31'.