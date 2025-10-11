Novellino: “Occhio alla Roma per lo scudetto. La squadra con più qualità non è l’Inter ma…”

"Andremo al Mondiale? Lo spero. Le difficoltà ci sono, però Rino sta facendo bene. L’Italia di Gattuso mi piace", ha detto Novellino

Matteo Pifferi Redattore 11 ottobre - 04:00

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Walter Novellino ha parlato anche della lotta scudetto:

"Occhio alla Roma di Gasperini. Il Napoli è la squadra con più qualità. L’antagonista principale è sicuramente l’Inter, ma Milan e Roma possono impensierire gli azzurri"

Andremo al Mondiale?

"Lo spero. Le difficoltà ci sono, però Rino sta facendo bene. L’Italia di Gattuso mi piace, Rino è uno che ottiene sempre ciò che vuole"

Che succede alla Fiorentina?

"Una sorpresa al contrario. Pioli è un allenatore preparato. La squadra ha qualità. Ma il centrocampo deve ancora dimostrare tutte le sue qualità. In attacco credo che Kean si trovi bene da solo. Non ho capito l’acquisto di Piccoli".