Marco Tardelli, dalle colonne de La Stampa, ha elogiato l'Inter per gli ultimi risultati ottenuti: "Buone notizie per i tifosi dell'Inter: hanno ritrovato la loro squadra.

Chivu ha avuto ragione a non cambiare gioco, aveva solo bisogno di recuperare giocatori importanti che mentalmente e fisicamente erano stanchi. Tutto sembra tornato come prima, aspettando un centrocampista come Barella: non ancora quello che conosciamo.