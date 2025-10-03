Marco Tardelli, dalle colonne de La Stampa, ha elogiato l'Inter per gli ultimi risultati ottenuti: "Buone notizie per i tifosi dell'Inter: hanno ritrovato la loro squadra.
Tardelli: “Inter, Chivu ha avuto ragione. Tutto sembra tornato come prima, aspettando Barella”
L'ex centrocampista della Nazionale ha elogiato la formazione nerazzurra per gli ultimi risultati ottenuti in campo
Chivu ha avuto ragione a non cambiare gioco, aveva solo bisogno di recuperare giocatori importanti che mentalmente e fisicamente erano stanchi. Tutto sembra tornato come prima, aspettando un centrocampista come Barella: non ancora quello che conosciamo.
Ma le note liete, oltre che dal campo, arrivano dal bilancio, positivo dopo anni difficili. Un esempio da seguire per il nostro calcio".
