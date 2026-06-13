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Tardelli: “Infantino deve avere più rispetto, non si permetta di dire una cosa del genere”

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In diretta a Notti Mondiali su Rai 1, Marco Tardelli replica così alle parole ironiche del presidente della Fifa Gianni Infantino sulla mancata qualificazione dell'Italia
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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"Assolutamente ci vuole più rispetto, doveva parlare per l'arbitro somalo e fare qualcosa per riammetterlo". In diretta a Notti Mondiali su Rai 1, Marco Tardelli replica così alle parole ironiche del presidente della Fifa Gianni Infantino sulla mancata qualificazione dell'Italia alle fasi finali del Mondiale (sulla necessità di un Mondiale a "64 squadra o forse a 228" perche' gli azzurri si qualifichino").

Tardelli: “Infantino deve avere più rispetto, non si permetta di dire una cosa del genere”- immagine 2
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"Non si deve permettere - ha concluso l'eroe di Spagna '82 - di dire una cosa del genere".

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Sulla questione è intervenuto un'altro protagonista dell'Italia campione del mondo in Spagna nel 1982, Francesco Graziani: "c'è un fondo di verità, ma è una battuta fuori luogo, il calcio italiano deve guardarsi intorno".

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