Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito della gara in programma domenica sera al Meazza

Marco Tardelli, ex calciatore e allenatore, nel suo focus per La Stampa di oggi si è soffermato sulle gare della giornata di Serie A che inizia domani. Nello specifico, su Inter-Milan ha scritto:

"Nel derby della Madonnina si scontreranno due allenatori di generazioni diverse. Uno, di grande esperienza, è riuscito a cambiare la mentalità di un Milan che ha imparato a proteggersi con una delle migliori difese in Europa. Determinanti gli arrivi di Rabiot e Modric e la consacrazione di Pulisic come leader d’attacco.

Si vede molto bene il lavoro di Max Allegri: difesa solida, centrocampo di grande qualità e se Leao trovasse continuità sarebbe un Milan irresistibile. Chivu, allenatore senza grande esperienza, ha dimostrato da parte sua di essere all’altezza della situazione e ha capito subito che la squadra non andava cambiata cercando di far dimenticare Simone Inzaghi e il suo tipo di gioco. Con questo comportamento ha dimostrato intelligenza ed umiltà".