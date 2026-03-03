Erano state riportate in queste ore alcune frasi assegnate all'ex calciatore nerazzurro su una volontà di mettersi a disposizione del suo Paese che è in guerra: sono frasi fake

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 14:01)

Nelle scorse ore su alcune pagine social sono state riportate parole assegnate aMedhi Taremi, ex attaccante dell'Inter. Dichiarazioni che affermavano la volontà di tornare in Iran per mettersi a disposizione del suo Paese nel pieno della guerra dopo gli attacchi di America e Israele.

Parole e notizie fake evidentemente. Perché una smentita è arrivata dall'agente del calciatore, Federico Pastorello. Sui social ha scritto un post nel quale ha taggato anche lo stesso giocatore oggi in forza all'Olympiakos.

"Nelle ultime ore sono circolate dichiarazioni attribuite a Mehdi Taremi che non riflettono la situazione attuale", si legge nel post pubblicato in una stories del noto procuratore.

"Il giocatore è completamente concentrato sul suo lavoro ad Atene e sul suo percorso professionale, con impegno e determinazione. In un momento delicato come questo è importante evitare interpretazioni fuori contesto e ricostruzioni inesatte. Confidiamo nel senso di responsabilità e rispetto di ognuno", ha concluso. Le dichiarazioni dell'agente sono state riprese anche da Tommaso Inzaghi, figlio dell'ex allenatore dell'Inter, Simone, che lavora nella sua agenzia.