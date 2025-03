Emergenza esterni in casa Inter, fuori anche Dimarco. Inzaghi potrebbe adattare qualcuno oppure cambiare modulo: ma non 4-4-2

In casa Inter ci sarà da fronteggiare ancora l'emergenza esterni. Dopo gli infortuni di Zalewski, Carlos Augusto e Darmian, Inzaghi dovrà fare a meno anche di Federico Dimarco . Dopo la prodezza balistica su punizione che ha portato al vantaggio in casa del Napoli, l'esterno si è fermato per un problema muscolare. Gli esami strumentali sostenuti oggi hanno confermato un risentimento muscolare che lo terrà fuori dal campo per circa 3 settimane.

Come farà Inzaghi con solo Dumfries a disposizione? L'ipotesi che automaticamente viene meno dovrebbe essere quella del 4-4-2, non avendo esterni un modulo che ne prevede addirittura 4 sarebbe ancora più complicato. Inzaghi potrebbe continuare con il suo caro 3-5-2 ma dovrebbe adattare qualcuno sulle corsie laterali: i più propensi a svolgere il ruolo di quinto potrebbero essere Pavard o Frattesi, adattando anche Dumfries sulla corsia opposta. A meno che in questi giorni il tecnico tiri fuori altre opzioni alternative in fascia per il solito modulo.