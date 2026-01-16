Brutte notizie per la Roma e per il suo allenatore Gian Piero Gasperini. Artem Dovbyk, attaccante giallorosso e dell’Ucraina, si opera.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Tegola, Roma, Gasperini perde Dovbyk: l’attaccante si opera, ecco quanto torna
ultimora
Tegola, Roma, Gasperini perde Dovbyk: l’attaccante si opera, ecco quanto torna
Si allungano i tempi di recupero dell'attaccante ucraino, che si sottoporrà ad un intervento a causa dell'infortunio
L’infortunio rimediato lo scorso 6 gennaio contro il Lecce è più grave del previsto e per questo motivo Dovbyk dovrà operarsi per risolvere la lesione miotendinea alla coscia sinistra.
I tempi del recupero si allungano, con l’attaccante ucraino che dovrà stare fuori per oltre due mesi: secondo Sky Sport, il rientro è previsto tra fine marzo e inizio aprile, proprio quando è programma Inter-Roma, in calendario il 4 aprile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA