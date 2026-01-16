Brutte notizie per la Roma e per il suo allenatore Gian Piero Gasperini. Artem Dovbyk, attaccante giallorosso e dell’Ucraina, si opera.

L’infortunio rimediato lo scorso 6 gennaio contro il Lecce è più grave del previsto e per questo motivo Dovbyk dovrà operarsi per risolvere la lesione miotendinea alla coscia sinistra.

I tempi del recupero si allungano, con l’attaccante ucraino che dovrà stare fuori per oltre due mesi: secondo Sky Sport, il rientro è previsto tra fine marzo e inizio aprile, proprio quando è programma Inter-Roma, in calendario il 4 aprile.