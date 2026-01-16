Nell’Inter ci sono due medio grossi problemi: l’assenza di Calhanoglu, un mese, con due partite di Champions League decisive senza un giocatore che è veramente fondamentale. E poi la corsia di destra: Diouf brutta partita, non è il suo ruolo, Luis Henrique è entrato e ha dato un po’ di ordine, ma non può giocarle tutte. Io continuo a pensare che da qui alla fine del mercato una pedina arriverà. Oggi scambio Frattesi-Ndoye, Perisic che sta vincendo lo scudetto col Psv. Poi sia Perisic che Ndoye sono mancini e serve un destro. Secondo me una pedina da qui alla fine del mercato arriverà. Non girano Thuram e Bonny, dentro Lautaro ed Esposito, lo scorso anno entrava Correa, Arnautovic e Taremi. Bonny e Pio stanno dando un bel contributo dove lo scorso anno non avevi molto.