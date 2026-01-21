Dopo Atletico Madrid e Liverpool, ieri per l'Inter è arrivata la terza sconfitta consecutiva contro l'Arsenal. Il commento del giornalista

Dopo Atletico Madrid e Liverpool, ieri per l'Inter è arrivata la terza sconfitta consecutiva contro l'Arsenal. I nerazzurri hanno retto un tempo, poi è venuta fuori la maggiore qualità dei Gunners. Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista Gianfranco Teotino ha analizzato la gara della squadra di Cristian Chivu.