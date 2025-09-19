Un inizio di stagione folgorante quello di Marcus Thuram : l'attaccante francese ha già segnato 5 gol in quattro partite tra campionato e Champions League, risultando decisivo nel debutto europeo dei nerazzurri.

La doppietta messa a referto nella sfida contro l'Ajax alla Johan Cruijff ArenA ha regalato tre punti importanti all'Inter nel giorno della sua 100.a presenza assoluta con la maglia nerazzurra. Due gol di testa in una partita di Champions League: un risultato che ha permesso a Thuram di eguagliare un altro, storico attaccante nerazzurro, Hernan Crespo, anche lui a segno con due reti di testa in casa dell'Ajax nella Champions League 2002/03. Una partita di classe e grandissima qualità: oltre ai gol Tikus ha collezionato 7 tiri, creato un'occasione e ingaggiato ben 16 duelli contro i giocatori avversari.