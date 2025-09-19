UFFICIALE – Inter-Vicook, collaborazione per le aree hospitality di San Siro

Una proposta gastronomica caratterizzata dalla valorizzazione delle migliori materie prime, unita a tecniche innovative e a una creatività contemporanea, affascinerà e divertirà gli ospiti in occasione delle partite casalinghe. Lo stile culinario si ispira ai grandi classici lombardi, con suggestioni e omaggi a tutta la penisola e al mondo, anche legati ai territori delle squadre ospiti.