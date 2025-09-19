FC Inter 1908
UFFICIALE – Inter-Vicook, collaborazione per le aree hospitality di San Siro

Inter e Vicook lanciano una collaborazione per elevare a nuovi standard l’accoglienza delle aree hospitality nerazzurre
Inter e Vicook lanciano una collaborazione per elevare a nuovi standard l’accoglienza delle aree hospitality nerazzurre, che a partire dalla stagione 2025/26 offriranno a tutti gli ospiti il gusto firmato famiglia Cerea.

Una proposta gastronomica caratterizzata dalla valorizzazione delle migliori materie prime, unita a tecniche innovative e a una creatività contemporanea, affascinerà e divertirà gli ospiti in occasione delle partite casalinghe. Lo stile culinario si ispira ai grandi classici lombardi, con suggestioni e omaggi a tutta la penisola e al mondo, anche legati ai territori delle squadre ospiti.

L’eccellenza del servizio Vicook valorizzerà con proposte su misura l’esperienza di tutte le aree ospitalità, fino a Skylounge e Skybox. L’accordo con la società di ristorazione esterna legata al celebre Da Vittorio di Brusaporto è tra le novità che animeranno le aree di Corporate Hospitality in occasione delle partite casalinghe, alcune ancora da svelare nell’avvio di stagione.

