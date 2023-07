Il francese deve avere tempo per adattarsi a un nuovo modulo e alle nuove richieste del tecnico. Le qualità non mancano

L'Inter è alla ricerca di un attaccante, ma Inzaghi intanto vuole approfondire le caratteristiche di Thuram. Il francese deve avere tempo per adattarsi a un nuovo modulo e alle nuove richieste del tecnico. Le qualità non mancano, dovrà lavorare per integrarsi al meglio nei meccanismi della squadra.