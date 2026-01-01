Il calciatore era partito bene, ma un problema muscolare gli ha fatto saltare sei gare e i suoi numeri ne hanno risentito se si pensa alle fasi iniziali delle sue due prime stagione in nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 gennaio 2026 (modifica il 1 gennaio 2026 | 22:32)

Aveva iniziato al meglio la sua terza stagione con l'Inter. Ma un infortunio ha condizionato ritmo e continuità. Marcus Thuram si è procurato a inizio ottobre, nella gara di CL contro lo Slavia Praga, un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra ed è stato così costretto a saltare 6 partite, 5 in Serie A e 1 in Champions prima del rientro.

Il calciatore francese, che aveva iniziato con una doppietta in Serie A e una in Coppa contro l'Ajax, è riuscito così a collezionare in questa prima parte della stagione 18 presenze totali (11 in Serie A, sei in CL, 1 in Supercoppa e 1 in Coppa Italia) e ha segnato in tutto 9 gol e 2 assist. Aveva segnato 5 gol prima dell'infortunio e ne ha segnati 4 (1 in Serie A, 2 in Coppa Italia e uno velocissimo in Supercoppa) dopo il ritorno (è rientrato in campo nella gara contro il Kairat).

Nelle stagioni precedenti — I numeri raccontano quanto l'infortunio abbia inciso fin qui sul rendimento del giocatore se si pensa che alla sua prima volta in nerazzurro, nella stagione (dello scudetto) 2023-2024 aveva raccolto fino a fine dicembre 25 presenze totali (18 in campionato), 8 gol totali e 10 assist. Un anno fa, nello stesso periodo di riferimento, aveva collezionato 18 presenze in Serie A e 5 in Champions e aveva segnato in totale 13 gol e fornito 6 assist.

Ritrovarsi — Marcus era partito bene anche in questa stagione, ma - proprio a causa dell'infortunio - non è riuscito a confermare il trend delle passate stagioni. Bonny ed Esposito hanno dato una mano a Lautaro quando lui non era a disposizione. Contro l'Atalanta Thuram aveva segnato ma il gol non è stato convalidato per un fuorigioco. Nella gara di Supercoppa contro il Bologna, l'attaccante francese ha segnato il gol del vantaggio momentaneo dell'Inter dopo pochi secondi dal fischio d'inizio.

Domenica una nuova sfida, questa volta di campionato, contro i rossoblù e sarà solo la prima di un gennaio intensissimo. Si giocherà una partita ogni tre giorni. In campionato, oltre ai rossoblù, ci saranno da affrontare Parma, Napoli, Lecce, Udinese e Pisa.

In Champions due sfide cruciali per il passaggio agli ottavi contro Arsenal e Borussia. Serviranno (i suoi) gol, assist, imprevedibilità e tanta voglia di rifarsi dopo un 2025 fatto di sogni fatti e svaniti. Anno nuovo, vita nuova, vecchio Thuram che dovrà ritrovare il suo ritmo per andare al ritmo dell'Inter.