Cristian Chivu ha reagito male ad una domanda in conferenza stampa.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Thuram rideva? Chivu si arrabbia per la domanda: “Ma basta cercare polemiche, parlate di…”
ultimora
Thuram rideva? Chivu si arrabbia per la domanda: “Ma basta cercare polemiche, parlate di…”
Visibilmente infastidito, il tecnico nerazzurro ha replicato a chi gli chiedeva se fosse normale vedere Marcus Thuram ridere con il fratello
Visibilmente infastidito, il tecnico nerazzurro ha replicato a chi gli chiedeva se fosse normale vedere Marcus Thuram ridere con il fratello dopo il gol di Adzic, che ha beffato l'Inter proprio nei minuti di recupero.
Normale che Thuram ridesse col fratello a centrocampo dopo il 4-3?
"Non l'ho visto, non so, non conosco il contesto, non so se sia successo qualcosa. Smettiamo però di fare polemiche, non fa bene a nessuno. Iniziamo a parlare di quello che abbiamo visto. Mi interessa capire i momenti della partita. L'atteggiamento della squadra secondo me è stato giusto, siamo riusciti a mettere in difficoltà la Juventus. Addirittura nel secondo tempo c'è stato uno stradominio, poi non abbiamo saputo gestire".
© RIPRODUZIONE RISERVATA