Visibilmente infastidito, il tecnico nerazzurro ha replicato a chi gli chiedeva se fosse normale vedere Marcus Thuram ridere con il fratello dopo il gol di Adzic, che ha beffato l'Inter proprio nei minuti di recupero.

"Non l'ho visto, non so, non conosco il contesto, non so se sia successo qualcosa. Smettiamo però di fare polemiche, non fa bene a nessuno. Iniziamo a parlare di quello che abbiamo visto. Mi interessa capire i momenti della partita. L'atteggiamento della squadra secondo me è stato giusto, siamo riusciti a mettere in difficoltà la Juventus. Addirittura nel secondo tempo c'è stato uno stradominio, poi non abbiamo saputo gestire".