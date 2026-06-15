L'attaccante classe 2005 ha chiuso la prima stagione con la Prima Squadra dell'Inter segnando 10 gol complessivi

Fabio Alampi Redattore 15 giugno 2026 (modifica il 15 giugno 2026 | 14:16)

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Tra le note più liete della stagione dell'Inter non può che esserci Pio Esposito. L'attaccante classe 2005, tornato a casa dopo due anni di prestito allo Spezia, all'esordio con la Prima Squadra nerazzurra si è subito fatto trovare pronto, chiudendo con 10 gol complessivi e dimostrando di poter essere un'alternativa pronta e concreta a Lautaro Martinez e Narcus Thuram.

Così lo descrive la Lega Serie A all'interno dello speciale "Absolute beginners":

Inevitabile partire da lui: ad agosto 2025 per la prima volta è sceso in campo in campionato con la maglia dell’Inter, poco più di un mese dopo ha segnato il suo primo gol, contro il Cagliari.

Tra i giovani che hanno maggiormente attirato l'attenzione nel corso della Serie A Enilive 2025/26 c'è senza dubbio Francesco Pio Esposito. Fisicità, senso del gol e una maturità sorprendente per la sua età hanno fatto del centravanti italiano uno dei profili più interessanti del panorama nazionale (e Azzurro).

In area di rigore si è distinto per freddezza e istinto, qualità che gli hanno permesso di incidere con continuità nel corso della stagione, e di firmare anche partite dal peso specifico enorme, come Inter-Juventus. Ma è soprattutto la naturalezza con cui ha saputo adattarsi ai ritmi e alle difficoltà della massima serie ad aver impressionato addetti ai lavori e tifosi.

Sette gol in Serie A Enilive, uno in Coppa Italia, ma anche due in UEFA Champions League e uno, precedentemente, alla FIFA Club World Cup.

Non chiamatelo “rookie”.