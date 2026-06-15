Ibrahimovic per ora fa lo showman in America e continua a far ripetere attraverso il Milan di non voler essere investito di una particolare responsabilità. Non va bene così, mi spiace ma così non funziona: fare il consigliere a distanza significa danneggiare lui stesso, perché i tifosi se la prenderanno sempre con lui, e soprattutto il Milan.

Lui deve decidere se stare tutto dentro o tutto fuori. Su Cardinale io sono scandalizzato perché ci era stato detto a maggio che ci avrebbero messo 7-10 giorni: siamo a metà giugno e non c'è traccia di nulla. Voi parlate di allenatore e ds, ma scusate, l'amministratore delegato?".