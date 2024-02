Dopo il gol di Arnautovic in Inter-Atletico Madrid, le telecamere hanno ripreso un tifoso nerazzurro in lacrime. Il suo nome è Paolo e, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, racconta come ha vissuto quei momenti: "Sono toscano di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, a circa 350 chilometri da Milano. Io e mio figlio siamo venuti apposta per la partita e siamo tornati casa dopo il fischio finale: siamo rientrati alle 5 del mattino. Il giorno dopo avevo la sveglia alle 8: ho dormito tre ore".