La Lega di Serie A ha reso noti date, orari ed emittenti per la 29a e la 30a giornata di Serie A. Il big match tra Inter e Napoli, in programma a San Siro, è in programma domenica 17 marzo alle 20.45 e sarà visibile su DAZN, mentre Inter-Empoli si giocherà il lunedì di Pasquetta alle 20.45, visibile su DAZN.