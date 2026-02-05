Tiribocchi: “Dovbyk più forte di Lautaro…tra 8 anni! Dico di più: altro che…”

Simone Tiribocchi, ex attaccante e oggi apprezzato commentatore tecnico, ha paragonato Dovbyk e Lautaro: la sua opinione

Marco Macca Redattore 5 febbraio - 13:15

Si è parlato anche di attaccanti nell'ultima puntata del podcast "Balla col Tir". Simone Tiribocchi, ex attaccante e oggi apprezzato commentatore tecnico, ha paragonato Dovbyk e Lautaro. E il giudizio non è stato affatto scontato:

"Per me Dovbyk è più forte di Lautaro. Non sto dicendo che Lautaro non sia forte. Mi stanno massacrando per questa cosa, ma dico che, nelle condizioni mentali di Lautaro, Dovbyk è più forte di testa. Lautaro è più cinico, ma ha un percorso di crescita più lungo in Italia. Dovbyk, invece, al secondo anno è stato distrutto, tutti vogliono che se ne vada. Tra otto anni, lavorando in una certa maniera, per me Dovbyk può diventare più forte. Per me è più completo: per esempio, l'attacco della profondità che ha lui Lautaro non ce l'ha".

"Ora tutti ci ricordiamo Lautaro per come è oggi, non ce lo ricordiamo al primo o al secondo anno. Tra cinque anni, magari, mi darete ragione. L'anno scorso, con un allenatore normale, ha segnato 17 volte, per 13 volte ha sbloccato la partita. Ditemi voi se non è un attaccante decisivo. Ho visto dei movimenti che Dovbyk, con Spalletti, altro che Osimhen...".